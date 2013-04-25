logozuka

Илья Суминов logozuka

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

ГОДОВОЙ ОПЫТ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ ДИЗАЙНЕРОМ.

Профессиональное образование, Квалификация Информатик-дизайнер. Более 70 сделанных сайтов.

Владение графическими пакетами:

Macromedia Flash (Action Script 2.0), Macromedia Dreamweaver, Adobe Photoshop, CorelDRAW, 3DsMAX, Ulead MediaStudio,ParticleIllusion.

Опыт верстки сайтов, установка Joomla, познания php и java.

Небольшой перечень работ:

Флеш проект индивидуальных сайтов:

http://m-alekseev.com/

http://ivanmatveev.com/

http://egor-matveev.com/

http://asoboleva.com/

http://tatyanasinyugina.com/

http://toporkova.net/

Основные работы:

http://albamonte.ru/

http://amrots.ru/

http://nmachines.ru/

http://flash.u-yashi.com/

http://www.kuhniplaza.ru/

http://www.patriotsz.ru/

http://www.clinicasante.ru/

http://www.smaspeech.ru/

http://materiamoda.ru/

http://otk-marketing.ru/

http://salonprivateclub.ru/

Низко бюджетные сайты:

http://www.andyfoto.ru/

http://starlinksbm.ru/

http://www.comp-lex-it.ru/

http://asmg.ru/

http://b-l-b.ru/

http://redlora.ru/

http://zao-msk.ru/

http://www.inlir.ru/

http://avroraotel.ru/

http://dakorm.ru/

Принимал непосредственное участие в:

http://m-style.spb.ru/

http://sz-mtu.ru/

http://www.sde.ru/

http://www.g-ag.ru/

http://www.hotel-atlantic.ru/

http://www.newlita.com/

Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#680
Анимация
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#1235
Презентации
нет отзывов
от $500
от 4 дней
#1601
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#2195
Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
от 3 дней
#2209
Баннеры
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#3942
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#4062
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $200
от 1 дня
#5280
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $150
от 2 дней
#6060
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