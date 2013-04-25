ГОДОВОЙ ОПЫТ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ ДИЗАЙНЕРОМ.
Профессиональное образование, Квалификация Информатик-дизайнер. Более 70 сделанных сайтов.
Владение графическими пакетами:
Macromedia Flash (Action Script 2.0), Macromedia Dreamweaver, Adobe Photoshop, CorelDRAW, 3DsMAX, Ulead MediaStudio,ParticleIllusion.
Опыт верстки сайтов, установка Joomla, познания php и java.
Небольшой перечень работ:
Флеш проект индивидуальных сайтов:
Основные работы:
Низко бюджетные сайты:
Принимал непосредственное участие в:
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#680
Анимация
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#1235
Презентации
нет отзывов
от $500
от 4 дней
#1601
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#2195
Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
от 3 дней
#2209
Баннеры
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#3942
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#4062
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $200
от 1 дня
#5280
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $150
от 2 дней
#6060