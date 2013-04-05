Перенос сайта на WP

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Закрыт4 заявки221 просмотр

Здравствуйте.

Требуется перенос с другого движка - expressionengine. Инструкция + скрипт есть здесь:

www.phpdevtips.com/2011/08/how-to-import-an-expressionengine-blog-into-wordpress/

Но можно перенести и просто парсингом из SQL - как вам будет удобнее.

спасибо.

SQLWordPress
12 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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