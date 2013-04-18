Привязать готовый HTML к CMS, например к Джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок170 просмотров

Нужно привязать уже сверстанные html-страницы к CMS.

Предпочтительна Joomla.

Должна быть возможность добавления с помощью CMS новых страниц сайта.

Адрес, где можно посмотреть html в действии: http://dostoiny.ru/.

ТЗ прилагается.

Архив с файлами верстки (HTML) будет выслан.

Просьба указывать сроки и цену.

HTMLJoomla
12 лет назад
mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

zloader
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$270
5 дней
Задача была сделана профессионально, качественно и в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

zloader
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад