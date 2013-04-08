джпеги интернет магазина - http://redline.od.ua/JPG1.zip Подгружаться товары будут с прайса пример прайса прилагаю.
Сделать на сайте ленту новостей и слайдер (Joomla)
на сайт http://www.galichina.us/ нужно поставить слайдер за место шапки и ленту новостей под нее. как на примере другого сайта http://meest.us/
joomla 1.5
пишите пожалуйста сроки и цену, спасибо
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