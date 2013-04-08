Сделать на сайте ленту новостей и слайдер (Joomla)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок148 просмотров

на сайт http://www.galichina.us/ нужно поставить слайдер за место шапки и ленту новостей под нее. как на примере другого сайта http://meest.us/

joomla 1.5

пишите пожалуйста сроки и цену, спасибо

Joomla
12 лет назад
ferrado
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

tyty
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Сделано быстро и качественно, спасибо
Сергей надежный и очень отзывчивый заказчик. После проверки, сверхбыстро оплатил. Рекомендую

Заявки фрилансеров

tyty
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад