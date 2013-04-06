Друпал - установить 2 мода

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки143 просмотра

Необходим на сайт Друпал 6 установить и настроить 2 мода

1. Для прорисовывания на картинках воодного знака

2. что бы ссылки на остальные страницы с новостями на главной и категориях выводились на сайте

Drupal
12 лет назад
Alexej4
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alekseyguriev
Алексей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Все сделали быстрее чем ожидалось, Спасибо!
Проект завершен. Оплата поступила.

Заявки фрилансеров

alekseyguriev
Алексей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад