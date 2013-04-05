Здравствуйте. Требуется перенос с другого движка - expressionengine. Инструкция + скрипт есть здесь: www.phpdevtips.com/2011/08/how-to-import-an-expressionengine-blog-into-wordpress/ Но можно перенести и просто парсингом из SQL - как вам будет удобнее. ...
Редизайн. Доработка Joomla
Здравствуйте, уважаемые вебмастера!
Необходима доработка сайта hochutour.com.ua
Что необходимо сделать:
1. Частичный редизайн. Сайт должен быть более ярким и запоминающимся.
2. Блок рядом с видео (описание сайта и горящие путевки) переделать под чисто горящие путевки, чтобы была возможность размещения до 10 предложений.
3. Ниже идет 2 блока - Рекомендуем и подбор тура. Вместо них необходимо сделать 3 блока: Страны (по принципу сайта itour.ru слева), Рекомендуем и подбор тура.
4. По внутренней странице, пример: http://hochutour.com.ua/travel-to-egypt
Необходимо создание 6 вкладок вместо 3 с возможностью добавления контента, отзывов, фото и т.д.
5. Прилепить форум на сайт.
Интересует предварительная стоимость работы и сроки выполнения.
Жду Ваших предложений.
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