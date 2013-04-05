Редизайн. Доработка Joomla

Здравствуйте, уважаемые вебмастера!

Необходима доработка сайта hochutour.com.ua

Что необходимо сделать:

1. Частичный редизайн. Сайт должен быть более ярким и запоминающимся.

2. Блок рядом с видео (описание сайта и горящие путевки) переделать под чисто горящие путевки, чтобы была возможность размещения до 10 предложений.

3. Ниже идет 2 блока - Рекомендуем и подбор тура. Вместо них необходимо сделать 3 блока: Страны (по принципу сайта itour.ru слева), Рекомендуем и подбор тура.

4. По внутренней странице, пример: http://hochutour.com.ua/travel-to-egypt

Необходимо создание 6 вкладок вместо 3 с возможностью добавления контента, отзывов, фото и т.д.

5. Прилепить форум на сайт.

Интересует предварительная стоимость работы и сроки выполнения.

Жду Ваших предложений.