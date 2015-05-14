Здравствуйте. Интересует комментирование статей по тематике "ремонт бытовой техники (стиральные машины, холодильники)" Цель - оставлять комментарий под статьями, форумными темами и т.д. Ключевая особенность: 1. без ссылок 2. без похвалы ...
- Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу программиста для проектной работы по исправлению ошибок аудита ЮзабилитиТестирование сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Есть определенное количество кампаний на Adwords, меня не совсем устраивает их настройка. Хотелось бы улучшить позиции и оптимизировать стоимость. Жду предложения. Спасибо.Контекстная реклама13 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт, сделан на Drupal 6 Постоянно атакуют вирусы, говорят, что единственное и оптимальное решение, это обновление самой CMS. Спасибо. Жду предложений.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $35
Здравствуйте. Есть Виртуальный выделенный сервер, VPS, VDS, на нем висят сайты, в основном на старых CMS. Сидит там какая-то дрянь, которая "ложит" всё каждые 3 дня. Надо почистить и как-то обезопасить сервер.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $80
Требуется корректировка, написание ПРОДАЮЩИХ объявлений на OLX. Сфера - услуги по ремонту техники. Подбор фотографий. Срок - неделяКопирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. После переноса на VPS всех сайтов, сервер виснет примерно раз в 10 дней. Вопрос решается перезагрузкой. Надо решить вопрос, сделать чтобы сервер стабильно работал.Системное администрирование14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Доброго дня! Нужен специалист по интернет-безопасности. На хостинге около 10 сайтов, присутствует вирус, при удалении с одного сайта он всплывает на другом. Требуется почистить все и привести в надлежащий ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $350
Необходимо сделать главную и 5 внутреннихДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сайт - remont-stiralnyh-mashin.od.ua. Сайт на Joomla. Занимает первые места по всем ключевикам в одесском регионе Требуется редизайн сайта с сохранением позиций. Жду ваших предложений.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
После переноса сайта на другой хостинг (Joomla 2.5) внутренние страницы стали некорректно отображаться. Требуется его подправить. Проблема в CSS. Есть backup старого сайта, если потрбуется.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Здравствуйте. Есть сайт на Joomla 2.5 Необходимо сделать корректный перенос с одного хостинга на другой.Тестирование сайтов15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5000
Здравствуйте уважаемые оптимизаторы. Интересует продвижение сайта туристического агентства. Продвижение региональное, по Одессе.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Здравствуйте. Задание следующее: необходимо реализовать табы (вкладки) в тексте на сайте drupal 6. Цель чтобы при редактировании текста можно было вставить табы в любом месте.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Здравствуйте, уважаемые оптимизаторы! Есть сайт, региональный, привлекает очень неплохой трафик, но в основном только по низкочастотникам, хотя по ним продвижения не было (речь идет только о Google). По нужным ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо осуществить внутреннюю оптимизацию сайта туристического агентства. Количество текстов ~ 400 шт. Что необходимо сделать: 1. Составить семантическое ядро. 2. Правка тэгов и тайтлов. 3. Добавление ключевиков в тексты ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо произвести аудит сайта туристической тематики.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Здравствуйте. Необходимо произвести работу по интеграции модуля на страницы сайта. Модуль и адрес сайта вышлю по запросу С ув. Артем.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Верстка сайта туристической компании. Возможность наполнения и администрирования - CMS. Пример - http://www.co-operativetravel.co.uk/HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Есть сайт турфирмы на Joomla Необходимо сделать красивое меню, форму запроса тура и органично вписать в дизайн сайта установленный сомонент ComentoДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад