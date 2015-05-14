vallpower

Артем Беляков vallpower

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Комментирование

    Здравствуйте.  Интересует комментирование статей по тематике "ремонт бытовой техники (стиральные машины, холодильники)" Цель - оставлять комментарий под статьями, форумными темами и т.д. Ключевая особенность: 1. без ссылок 2. без похвалы ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оптимизация кампаний

    Здравствуйте. Есть определенное количество кампаний на Adwords, меня не совсем устраивает их настройка. Хотелось бы улучшить позиции и оптимизировать стоимость. Жду предложения. Спасибо.

    Google Ads
    Контекстная реклама13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Drupal 6 обновить

    Здравствуйте. Есть сайт, сделан на Drupal 6 Постоянно атакуют вирусы, говорят, что единственное и оптимальное решение, это обновление самой CMS. Спасибо. Жду предложений.

    Drupal
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вирус на VPS

    $35

    Здравствуйте. Есть Виртуальный выделенный сервер, VPS, VDS, на нем висят сайты, в основном на старых CMS. Сидит там какая-то дрянь, которая "ложит" всё каждые 3 дня. Надо почистить и как-то обезопасить сервер.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Виснет сервер VPS

    Здравствуйте. После переноса на VPS всех сайтов, сервер виснет примерно раз в 10 дней. Вопрос решается перезагрузкой. Надо решить вопрос, сделать чтобы сервер стабильно работал.

    Системное администрирование14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Почистить сайты от вирусов

    $50

    Доброго дня! Нужен специалист по интернет-безопасности. На хостинге около 10 сайтов, присутствует вирус, при удалении с одного сайта он всплывает на другом. Требуется почистить все и привести в надлежащий ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Редизайн сайта

    Сайт - remont-stiralnyh-mashin.od.ua. Сайт на Joomla. Занимает первые места по всем ключевикам в одесском регионе Требуется редизайн сайта с сохранением позиций. Жду ваших предложений.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Настройка CSS на Joomla

    $10

    После переноса сайта на другой хостинг (Joomla 2.5) внутренние страницы стали некорректно отображаться. Требуется его подправить. Проблема в CSS. Есть backup старого сайта, если потрбуется.

    CSSJoomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Табы в тексте

    $50

    Здравствуйте. Задание следующее: необходимо реализовать табы (вкладки) в тексте на сайте drupal 6. Цель чтобы при редактировании текста можно было вставить табы в любом месте.

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Продвинуть по среднечастотникам

    $100

    Здравствуйте, уважаемые оптимизаторы! Есть сайт, региональный, привлекает очень неплохой трафик, но в основном только по низкочастотникам, хотя по ним продвижения не было (речь идет только о Google). По нужным ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внутренняя оптимизация.

    $100

    Необходимо осуществить внутреннюю оптимизацию сайта туристического агентства. Количество текстов ~ 400 шт. Что необходимо сделать: 1. Составить семантическое ядро. 2. Правка тэгов и тайтлов. 3. Добавление ключевиков в тексты ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать сайт

    $100

    Есть сайт турфирмы на Joomla Необходимо сделать красивое меню, форму запроса тура и органично вписать в дизайн сайта установленный сомонент Comento

    Joomla
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

deductor
Андрей 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Написание, корректировка объявлений
Понравилось работать с Артёмом. Конкретный, точный, быстрая обратная связь. Рекомендую как отличного заказчика.
Отличный исполнитель. Нет задержки в сроках, связи. Всегда при общении с подобными лансерами получаешь новый опыт в нише. P. S. Настоящий спец в рекламе на досках объявлений.
Ответный отзыв
Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
$6000
10 баллов
9 лет назад
Сайт туристического агентства
Очень понравилось работать с Артемом. Сразу видно, что это человек дела. Оплата своевременная, фидбек со стороны заказчика практически мгновенный. Рекомендую Артема, как грамотного и приятного в общении заказчика.
Постоянные инновации в SEO-продвижении и прекрасный подход к выполнению работ, оставили меня довольным выполнением на все 100%. Доказательством сему является наше дальнейшее сотрудничество по трем другим проектам.
Ответный отзыв
bxn5
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Почистить сайты от вирусов
все четко,понятная постановка задачи, заказчик всегда на связи, с оплатой проблем не было. Всем рекомендую
Без лишних возражений и возмущений, а также с простым подходом к делу и обработкой всех дополнительных пожеланий, Роман выполнил работу четко и в срок. Оговаривалась увеличенная сумма за работы, в случае возникновения сложностей, но никаких доп. денег потребовано не было. Рекомендую как порядочного и легкого в сотрудничестве исполнителя.
Ответный отзыв
PixelMaks
Максим 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-4)
$100
10 баллов
10 лет назад
Редизайн сайта
Joomla
Хороший заказчик. чёткая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Все ок, работа выполнена
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$350
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта
Понравилось работать с Артемом, хороший заказчик. С удовольствием еще посотрудничаю :)
Все четко и быстро, всегда на связи, дает дельные советы, опираясь на свой (видно что немалый) опыт. Спасибо за работу.
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