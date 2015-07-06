Редизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок271 просмотр

Сайт - remont-stiralnyh-mashin.od.ua. Сайт на Joomla.

Занимает первые места по всем ключевикам в одесском регионе

Требуется редизайн сайта с сохранением позиций.

Жду ваших предложений.

Joomla
10 лет назад
vallpower
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

PixelMaks
Максим 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-4)
10 лет назад
$100
2 дня
Все ок, работа выполнена
Хороший заказчик. чёткая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

PixelMaks
Максим 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-4)
10 лет назад

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