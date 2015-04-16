Настроить RSS подписку через feedburner (подправить rss ленту сайта)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок109 просмотров

Ситуация следующая: хочу настроить rss подписку на блог, но получаются глюки. В настройках feedburner указываю все правильно, но когда открываешь форму email подписки то название сайта 2 раза под ряд пишется. То вместо названия какие-то левые символы. В общем такое впечатление, что сайт отдает какую-то неправильную ленту и нужно что-то подправить.

В общем я даю вам доступ к сайту, вы настраиваете подписку на мой мейл.

10 лет назад
Anokalintik
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка + WP для сайта

    Редизайн и доработка сайта cadinstructor.org Сайт реализован на bootstrap и WP. ТЗ в нормальном виде прикреплено отдельным файлом!!!!!!!!!!! В ответах, пожалуйста, указывайте – стоимость и сколько потребуется времени. ...

    AutoCADBootstrapSolidWorksWordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исправить верстку одной страницы

    $30

    На одной страницы присутствуют ошибки верстки, в виде неправильной галереи, вместо прямоугольников должны быть квадраты и т.п. Требуется исправить ошибки, приладить на сайт с привязкой к админке

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать сайт

    Нужна верстка простого одностраничного сайта, с java скриптами (открытие вспылающих окон). Подобный сайт уже есть готовый в сети интернет, мне нужен его клон.

    Java
    HTML-верстка33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поменять уже готовый дизайн у работающего сайта

    $40

    Здравствуйте. Имеется сайт, надо изменить дизайн ( картинки предоставляются), значит требуется просто в верстке заменить картинки, управление остается таким же, единственное потребуется еще чтобы задний фон сайта мог тянуться в зависимости от ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать дизайн и установить на сайт WP

    Доброго времени. Есть сайт (http://expert-as.ru/). Решили обновить дизайн. Есть два варианта - либо сделать с ноля либо переделать существующий (предложите). Функционал: раздел статей (с категориями) каталог проектов (с ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка

    Верстка дизайна сайта, доработка, внесение изменений в существующий дизайн. Обязательно необходимо знание Magento

    Magento
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется верстальщик-программист для разработки лендинга

    $29

    Требуется верстальщик-программист в одном лице. Необходимо psd-макет превратить в лендинг. Верстка должна быть адаптивной и кроссбраузерной, прекрасно работать на всех устройствах. Скрипты для форм обратной связи будут предоставлены. Хочу обратить Ваше внимание ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад