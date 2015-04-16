Настроить RSS подписку через feedburner (подправить rss ленту сайта)

Ситуация следующая: хочу настроить rss подписку на блог, но получаются глюки. В настройках feedburner указываю все правильно, но когда открываешь форму email подписки то название сайта 2 раза под ряд пишется. То вместо названия какие-то левые символы. В общем такое впечатление, что сайт отдает какую-то неправильную ленту и нужно что-то подправить.

В общем я даю вам доступ к сайту, вы настраиваете подписку на мой мейл.