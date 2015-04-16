Требуется верстальщик-программист для разработки лендинга

Требуется верстальщик-программист в одном лице. Необходимо psd-макет превратить в лендинг. Верстка должна быть адаптивной и кроссбраузерной, прекрасно работать на всех устройствах.

Скрипты для форм обратной связи будут предоставлены.

Хочу обратить Ваше внимание на то, что дизайн состоит из большого количества картинок, чтобы объем работы представляли сразу.

Скриншот дизайна http://safarizator.ru/files/out552cc2f8e14f9a01/02.2.png

Срок исполнения не более 5 дней.

Бюджет проекта 1500 руб.

Никаких предоплат не будет, оплата только после окончательной сдачи проекта. Для страховки, собираете сайт на своем хостинге, после оплаты скидываете архив сайта. По желанию исполнителя, могу сотрудничать посредством "Безопасной сделки".