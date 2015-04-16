Здравствуйте. Нужно сверстать из psd шаблон для сайта под wordpress. Указывайте ваши цены и портфолио пожалуйста!
Требуется верстальщик-программист для разработки лендинга
Требуется верстальщик-программист в одном лице. Необходимо psd-макет превратить в лендинг. Верстка должна быть адаптивной и кроссбраузерной, прекрасно работать на всех устройствах.
Скрипты для форм обратной связи будут предоставлены.
Хочу обратить Ваше внимание на то, что дизайн состоит из большого количества картинок, чтобы объем работы представляли сразу.
Скриншот дизайна http://safarizator.ru/files/out552cc2f8e14f9a01/02.2.png
Срок исполнения не более 5 дней.
Бюджет проекта 1500 руб.
Никаких предоплат не будет, оплата только после окончательной сдачи проекта. Для страховки, собираете сайт на своем хостинге, после оплаты скидываете архив сайта. По желанию исполнителя, могу сотрудничать посредством "Безопасной сделки".
Заявки фрилансеров
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