Поправить верстку для IE 8

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Закрыт2 заявки131 просмотр

Сайт: dvzaim.digitalppl.ru/ нв 1c-bitrix

В браузере IE 8 съезжает верстка dropmefiles.com/NNWzt. Нужно поправить.

Жду ваши цены и сроки.

10 лет назад
estepin
33 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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