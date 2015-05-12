Сверстать 7 простых адаптивных страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок253 просмотра

Добрый день! :)

Нужно свертать новые страницы, СОВМЕСТИМЫЕ с существующими. АДАПТИВНО. Только верстка, без установки на CMS. Есть архив с CSS, PSD + PSD мобильные. Смотрите прикрепленный архив

!!! Укажите, пожалуйста:

1. Цену

2. Cрок

3. СПОСОБ ПРОВЕРКИ АДАПТИВНОСТИ

4. Примеры АДАПТИВНЫХ работ

Оплата моментальная. Приват Банк приветствуется

Работа еще будет. Ищу постоянного исполнителя по соотношению цена/качество.

Спасибо. Хорошего дня всем! :)

CSS
10 лет назад
Kopakov
Фёдор 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

Petrash
Ирина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 отзывов
10 лет назад
$100
7 дней
Ирина отлично справилась с задачей. Вeрстка 100% адаптивная - телефон, планшет и т.д. Кроссбраузерная, кроссплатформенная - проверял :) И за хорошую цену Всем рекомендую!
Веселый простой человек. Работу объясняет очень четко. Всегда на связи. Быстро и хорошо платит. Вообщем всем желаю только таких заказчиков. Всем рекомендую. Федор, спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Petrash
Ирина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 отзывов
10 лет назад