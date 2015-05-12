2. Откорректировать ошибку Сортировать по возрасту - перепутаны 2-я и 3-я буквы.
Сверстать 7 простых адаптивных страниц
Добрый день! :)
Нужно свертать новые страницы, СОВМЕСТИМЫЕ с существующими. АДАПТИВНО. Только верстка, без установки на CMS. Есть архив с CSS, PSD + PSD мобильные. Смотрите прикрепленный архив
!!! Укажите, пожалуйста:
1. Цену
2. Cрок
3. СПОСОБ ПРОВЕРКИ АДАПТИВНОСТИ
4. Примеры АДАПТИВНЫХ работ
Оплата моментальная. Приват Банк приветствуется
Работа еще будет. Ищу постоянного исполнителя по соотношению цена/качество.
Спасибо. Хорошего дня всем! :)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Приветствую. Меня зовут Ярослав Самойлов — автор популярного одноименного блога о психологии отношений http://www.yaroslav-samoylov.com За относительно короткий срок в полгода у меня получилось добиться неплохих результатов с нуля: 400 000+ уникальных посетителей ...HTML-верстка39 заявокЗакрыт10 лет назад
Адаптировать сайт http://home-master.kiev.ua/ под мобильные и планшеты (1 шаблон на всех страницах). ТЗ вот такое составили, возможно, предложите что-то еще (у нас - первый опыт): http://catcut.net/Pp4HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
Необходимо сверстать лендинг. - Высота ~3500px. - Дизайн в стиле флэт => макет не сильно сложный - В прикрепленном файле - пример, макет - исполнителю ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
В html реализовать окно подпискиHTML-верстка14 заявокЗакрыт10 лет назад
Структура диз одна, меняется только подложка на 9 доменах, так как 9 направлениях. так же 1 основной сайт.где предоставлены все направления ссылками, на направления под домен определенную услугу. так же ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад
http://ecoolgino.ru/eko-olgino/eko-villadzh Дается примерно такая же карта в автокаде, делаете подложку и "анимация" с ценами и сотками. Можно как в примере или другим образом, выслушаю предложения. Встраиваться будет в систему управления. Желательно, чтобы ...HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт, на melbis. Нужна мобильная версия сайта.HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
http://komforta.biz/ru/ 1. В выпадающее меню добавить 2 новые коллекции 2. активный пункт меню должен подсвечиваться - быть выделен цветомHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $40
Имеется шаблон сайта, разработанный без использования CMS. Все элементы каталога описаны лишь в Index (то есть нет БД). Требуется добавить БД и возможность авторизации (необходимо разграничение прав). Имеется несколько вариантов решения. 1) внедрить ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад