Корректировка сайта

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Завершен6 заявок189 просмотров

http://komforta.biz/ru/

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10 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Spyder_Jerusalem
Евгений 
31 год
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$5
3 дня
Евгений все выполнил в соответствии с поставленной задачей. Дал точное, понятное, наглядное с иллюстрациями руководство для самостоятельной дальнейшей работы. Выполнил все быстро. На связи постоянно. При этом выполнил все за очень приятную для заказчика - т.е. для нас - стоимость. Рекомендуем к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Всегда на связи. Подробное ТЗ. Всем рекомендую. Буду рад дальше сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Spyder_Jerusalem
Евгений 
31 год
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад