Правка шаблона сайта

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Завершен7 заявок202 просмотра

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10 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$4
1 день
Выполнено быстро, в соответствии с ТЗ. Сергей порядочный и терпеливый. Второй совместный проект. Довольны работой.
Проверенный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад