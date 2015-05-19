Редизайн сайта на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка136 просмотров

Сайт - rimexpo.ru

Структура вся сохраняется, новый дизайн есть (главную страницу - прилагаю). Нужна верстка и интеграция.

Заявки без цены и сроков - не рассматриваю.

Drupal
10 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Aferuk
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$50
7 дней
Сотрудничество с Сергеем прошло крайне успешно. Все сделано качественно, правки все вносились своевременно. Несмотря на задержку с проверкой и оплатой с нашей стороны - общение было предельно корректным. И после получения оплаты - исполнитель на связи и готов вносить правки по выявленным позже моментам. Рекомендую.
Заказчик приятен в общении, адекватен, задачи ставит четко. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Aferuk
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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