Верстка Адаптивная, мобильная версия

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок162 просмотра

Нужно сверстать дизайн для шаблона Joomla. Натяжкой шаблона займется свой программист.

Делаем только верстку, без скриптов и программирования.

В портфолио обязательно должны быть проекты по Адаптивной верстке.

Детали в личку.

Joomla
10 лет назад
Miromax87
Максим 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$90
5 дней
Заказывал адаптивную верстку. Виталик отлично справился с задачей. Все сделал быстро и очень качественно. Рекомендую всем как отличного специалиста!
Хорошо работать с Максимом. Грамотный заказчик и интересный проект был. Оплата пришла вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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