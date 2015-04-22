Требуется сделать вёрстку посадочной страницы. Элементы в фотошопе разбиты грамотно по категориям. Указывайте цену, за которую будете готовы взяться
Верстка Адаптивная, мобильная версия
Нужно сверстать дизайн для шаблона Joomla. Натяжкой шаблона займется свой программист.
Делаем только верстку, без скриптов и программирования.
В портфолио обязательно должны быть проекты по Адаптивной верстке.
Детали в личку.
Выбранный исполнитель
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