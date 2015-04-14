Верстка HTML письма

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Закрыт2 заявки127 просмотров

Здравствуйте! Есть верстка чека который должен приходить в письме. Нужно поправить корректное отображение + прописать стили для печати (повторюсь чек готов его нужно только поправить + готова принт версия но нужно сделать, так чтоб чек приходящий в письме печатался корректно).

Пример в аттаче

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HTML
10 лет назад
starooskolskiy
Игорь 
44 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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