Верстка HTML письма

Здравствуйте! Есть верстка чека который должен приходить в письме. Нужно поправить корректное отображение + прописать стили для печати (повторюсь чек готов его нужно только поправить + готова принт версия но нужно сделать, так чтоб чек приходящий в письме печатался корректно).

Пример в аттаче

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