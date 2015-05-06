Необходимо сверстать лендинг. Требования Кросбраузерно валидно. Контентая часть фиксированная остальное на весь экран. Не адаптив но должна верстка на мобилах не разваливатся Особенности Из особенностей ничего ...
Внести правки в версту сайта на HTML
Привет!
Есть верстка akotov.ru/works/remont/
Нужно переделать сайт под макет (макет в аттаче).
Есть PSD с исходниками макета
От вас сроки и стоимость за работу.
Моментальная оплата удобным для вас способом.
Выбранный исполнитель
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