Внести правки в версту сайта на HTML

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  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок139 просмотров

Привет!

Есть верстка akotov.ru/works/remont/

Нужно переделать сайт под макет (макет в аттаче).

Есть PSD с исходниками макета

От вас сроки и стоимость за работу.

Моментальная оплата удобным для вас способом.

HTML
10 лет назад
starooskolskiy
Игорь 
44 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Jun1or
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$35
1 день
Отличный исполнитель! Быстрое решение задачи в очень сжатые сроки!
Отличный заказчик ! Работаем не первый раз. Спасибо за интересный проект. Буду рад сотрудничать в будущем !

Заявки фрилансеров

Jun1or
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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