Сверстать лендинг по макету на Lpgenerator

Здравствуйте друзья! Вот на этой странице http://sozdamblog.ru/zarabotok-v-internete/kak-zarabotat-na-oprosax-v-internete.html самая первая картинка находится в рамке. Мне нужно чтобы подобные картинки в статьях были без рамки. Пример - http://isif-life.ru/raskrutka-i-seo/povedencheskie-faktory-kak-yluchshit-seo-effect.html Там третья картинка в статье без рамки.