Добавить тему

Разовый проект — добавить bootstrap тему (http://htmlstream.com/preview/unify-v1.7/) на сделанный сайт. Все страницы есть в виде balsamiq макетов. Сайт написан на Symfony2, php.

Необходимо знать HTML, CSS, less, jquery, js MVC framework какую то, 4 страницы будут делать ajax запросы. Обязательно хоть какие то навыки дизайнера, уметь поставить рядом пару блоков из темы и сделать таблицы та основе темы. Очень желателен опыт работы с symfony2, twig, assetic.

Большая проблема что темы нет в формате less, но можно купить psd если поможет.

В личку сброшу макеты