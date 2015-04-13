Верстка LP в один экран, 70% верстки готово.

Дизайн в jpg прикладываю.

Большая часть вёрстки и функционала уже есть, её можно взять с другого сайта резные-иконы.рф, файлы я предоставлю.

Из особенностей, нужно реализовать следующий функционал, по возможности:

-После отправки заявки, цифра 4 меняется на 3 и сохраняется в coockie, что бы в следующей раз при заходе, человек видел снова 3-ку, если он отправит ещё раз, вычитаем ещё раз -1, и показываем 2. Если будет 0, то должно остаться 0, ни каких -1, -2 и т.д. 

-Предусмотреть, то, что самостоятельно можем менять число купонов, с которого начинается отсчёт.

Бюджет: 1000 р.

Сроки: Завтра к 17.00