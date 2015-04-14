Адаптивная верстка и интеграция блоков в Wordpress

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок166 просмотров

На руках четкое ТЗ с макетами для 3 блоков. Необходимо адаптивно сверстать блоки и добавить на сайт + стилизовать отображение похожих записей на сайте (также есть макет)

WordPress
10 лет назад
log1n0v
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Alex711
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$25
1 день
Очень вежливый и исполнительный человек. Над заданием трудился чуть ли не сутки, пока все не сдал. Работой довольны.
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, мгновенная оплата. Всем рекомендую. Очень буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Alex711
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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