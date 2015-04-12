Заверстать блок с фильтрами

Добрый день. Необходима верстка блока с фильтрами. Блок будет выглядеть так: http://clip2net.com/s/3fY4xTo . Логику работы берем с http://www.lamoda.ru/. При клике выдаем вслывашку. Во всплывашке выбираем значения. Плашка меняет свой вид на темный, с возможностью сбросить. Инпуты, селекторы, элемент с ценой - сверстаны, нужно будет только дернуть стили с текущего сайта. Интегрировать будем сами. От вас ожидаю бюджет и сроки.