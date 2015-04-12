Верстка сайта

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Закрыт25 заявок332 просмотра

Доброго времени суток, Уважаемые Фрилансеры!

Необходимо сверстать сайт по готовым PSD макетам, а так же «натянуть» сайт на CMS (WordPress - предпочтительно, Joomla или CMS собственной разработки). Всего на сайте 3 типовых страницы.

JoomlaWordPress
10 лет назад
temawm
Артём 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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