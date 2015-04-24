Отверстать письмо адаптивно

В приложении письмо (рассылка) нашим постоянным клиентам в формате psd. Его нужно отверстать адаптивно, так чтобы письмо подстраивалось к любому устройству (десктоп, мобильный, планшет). Вёрстка должна быть без ошибок в коде и должна правильно отображаться в любом клиенте. Дополнительно к вёрсте письма нужо письмо в ТХТ формате.

Psd файлы находятся тут:

https://cloud.mail.ru/public/4ptrMomoTisT/PSD.zip