Отверстать письмо адаптивно

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок181 просмотр

В приложении письмо (рассылка) нашим постоянным клиентам в формате psd. Его нужно отверстать адаптивно, так чтобы письмо подстраивалось к любому устройству (десктоп, мобильный, планшет). Вёрстка должна быть без ошибок в коде и должна правильно отображаться в любом клиенте. Дополнительно к вёрсте письма нужо письмо в ТХТ формате.

Psd файлы находятся тут:

https://cloud.mail.ru/public/4ptrMomoTisT/PSD.zip

10 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

aglovlyuk
Алексей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$45
1 день
Отлично сработались, рекомендую!
Четко поставленная задача, полная оплата и в срок. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

aglovlyuk
Алексей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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