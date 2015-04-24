Есть макет главной страницы сайта в PSD. Нужна качественная адаптивная верстка (блочная), минимальным чистым кодом, ширина от 300 пикселей, все картинки SVG уже готовы, проверять на https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ нужно все условия выполнить по максимому что ...
Отверстать письмо адаптивно
В приложении письмо (рассылка) нашим постоянным клиентам в формате psd. Его нужно отверстать адаптивно, так чтобы письмо подстраивалось к любому устройству (десктоп, мобильный, планшет). Вёрстка должна быть без ошибок в коде и должна правильно отображаться в любом клиенте. Дополнительно к вёрсте письма нужо письмо в ТХТ формате.
Psd файлы находятся тут:
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- HTML-верстка16 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, нужно доработать дизайн и верстку страницы компании. сейчас страница компании выглядит вот так potolkyy.exlite.ru/company/gid-stroj/ Прототип страницы в файле exel во вложении. Акция должна быть выделена, если нет акции, то должна быть надпись Информация о ...Закрыт10 лет назад
- $5
В верстке главной страницы есть ошибка, почему-то высвечивается лишний горизонтальный скролл. Прошу убрать. Адрес сайта - соискателю.Завершен10 лет назад
Добрый день Сайт на DLE 10.3 UTF-8 Нужно чтобы при наведении на изображение статьи в "статья целиком" - было масштабирование (квадрат) пример - http://prntscr.com/6sbrod все ссылки и ...Закрыт10 лет назад
Необходимо сверстать одностраничник. Макет и UJ: https://drive.google.com/a/twice-agency.ru/file/d/0B0hzyIgb71sPcXB4UHItSWhvX2s/view?usp=sharing Верстка адаптивная. Детали обсуждаем. Предложения и идеи по анимации приветствуются. ...Закрыт10 лет назад
Сверстать страницу по PSD в HTML5 + CSS3. Совместимость с новыми браузерами Firefox, Chrome, Opera, IE последних версий. Страница тут, https://yadi.sk/i/CWOpWOukfpRZG PSD пошлю исполнителю.Завершен10 лет назад
Необходимо создать дизайн лендинга для услуг по регистрации юрлиц и ип, с последующей версткой. Дизайн должен предусматривать размещение периодических акций, бонусов? "горячих" предложений и т.п. Приветствуется создание на CMS Wordpress/Joomla Стиль: бизнесс, ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $110
ru.fwtusa.com Необходимо сделать дизайн-верстку отдельных страниц сайта + добавить небольшие поправки в существующие элементы. ТЗ в приложенном файле. Рассмотрим ваши предложения по цене и срокам. Спасибо.HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно только средствами css т.е. внесением изменений только в css файл оптимизировать главную страницу сайта для мобильных устройств (без изменения дизайна для десктопа). Страница простая - заголовок, блок меню, 4 картинки, блок текста. ...Завершен10 лет назад