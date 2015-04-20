Убрать лишний скролл из верстки

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок181 просмотр

В верстке главной страницы есть ошибка, почему-то высвечивается лишний горизонтальный скролл.

Прошу убрать.

Адрес сайта - соискателю.

10 лет назад
portnyagin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$5
1 день
Очень компетентный специалист! Все прошло успешно.
Хорошо сработались. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад

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