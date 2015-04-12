Исправить CSS-ошибку

Нужно сверстать на Bootstrap макет одностраничного сайта, веб версию, моб и планшет. Макеты в psd высылаем исполнителю. Во вложении примеры Срок - неделя, оплата по факту
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Добрый день!
Есть сайт http://ru.hudsonbar.ru/
Также есть ошибка - при уменьшении размера окна браузера (разрешения) меньше 1024px блок с флагами для переключения языка перемещается под кнопку Бронировать.
Не смог понять в чем причина.
Прошу вашей помощи!
Выбранный исполнитель
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