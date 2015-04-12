Исправить CSS-ошибку

Добрый день!

Есть сайт http://ru.hudsonbar.ru/

Также есть ошибка - при уменьшении размера окна браузера (разрешения) меньше 1024px блок с флагами для переключения языка перемещается под кнопку Бронировать.

Не смог понять в чем причина.

Прошу вашей помощи!