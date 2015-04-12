Исправить CSS-ошибку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок295 просмотров

Добрый день!

Есть сайт http://ru.hudsonbar.ru/

Также есть ошибка - при уменьшении размера окна браузера (разрешения) меньше 1024px блок с флагами для переключения языка перемещается под кнопку Бронировать.

Не смог понять в чем причина.

Прошу вашей помощи!

CSS
10 лет назад
PoMkaNik
Роман 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

KirillBo
Кирилл 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Кирилл показал себя профессионалом, быстро нашел ошибку и помог внести необходимые изменения для ее исправления. Также Кирилл проявил хорошие человеческие качества и за простую, 5-ти минутную работу, не стал раздувать цену. Быстро отвечал на вопросы и сразу отреагировал на заказ. Доступно объяснил и даже показал, что и где надо поправить\добавить. Рекомендую!
Роман отличный заказчик и приятный в общении человек. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

KirillBo
Кирилл 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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