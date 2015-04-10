Нужна верстка макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок239 просмотров

Нужна верстка макета

Требуется верстка макета страницы контактов. Сам функционал готов.

CMS: joomla 2.5

Сайт: http://galmet.ru/

Интересует цена и сроки

Joomla
10 лет назад
f96s
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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