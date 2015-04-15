Доработка верстки сайта.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок269 просмотров

Необходима консультация и доработка нескольких страниц сайта - каталога.

Есть несколько страниц с картинками. Картинка исходная одна, отображается везде по-разному, где-то не соблюдаются пропорции. Нужно исправить. Сайт http://pymarket.ru/

10 лет назад
chizzt
Артем 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dens-web
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов
10 лет назад
$30
6 дней
Отличный исполнитель, мастер своего дела, сделал даже раньше, чем было указано по срокам и даже больше чем я просил. Рекомендую
Артем отличный заказчик,поставил четкие задачи,с оплатой все как договорились,все вовремя,очень хорошие эмоции от сотрудничества,надеюсь будем работать и в дальнейшем Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

dens-web
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Переверстать сайт под WordPress

    Нужен человек, который знает, как добиться оценки 90+ по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ и по http://gtmetrix.com/. Сайт, который нужно скопировать: http:// g.ua/k9VX (код должен заметно отличаться от оригинала) Основные требования: - ...

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Пару изменений в Open Cart

    1. На айфоне криво центрует страницы. Возможно ошибка где то в коде 2. Артикул - чтобы отображался в карточке товара 3. Модель» поменять на страна производитель либо чтобы была Страна производитель - ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Вёрстка адаптивная

    $100

    Вёрстка 1 страницы PSD в HTML срочно, верстка адаптивная на bootstrap, бюджет 100$ сроки 6-7 часов пишите ваши скайпы, оплата будет производиться по факту готовности проекта

    BootstrapHTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Установить пароль на сайте

    $3

    На сайте есть закрытый раздел. Чтобы в него попасть, надо ввести пароль. Доступ я предоставлю. В закрытом разделе в меню есть несколько пунктов. На 1 пункт надо наложить пароль. Чтобы когда человек заходит в него, ...

    DLE
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка

    Всем привет. На шаблоне опенкарт нужно поправить верстку для мобильного отображения, кто может? Пишем сроки и цену, цену не завышаем так как сколько стоит примерно знаю. Оставляем скайп для связи. Вот сайт http://ddd.bodystyle-shop.ru/ ...

    Opencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Пару изменений на Open Cart. Сделать сегодня

    1. Чпу 2. Артикул 3. Модель» поменяй на страна производитель либо чтобы была Страна производитель 4. Справа строчку материал 5. «Перезвонить» поменять на «Заказать звонок» 6. «Фарфор» поменять на «посуда» ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад