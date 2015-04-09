Переверстать сайт под WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки267 просмотров

Нужен человек, который знает, как добиться оценки 90+ по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ и по http://gtmetrix.com/.

Сайт, который нужно скопировать: http:// g.ua/k9VX (код должен заметно отличаться от оригинала)

Основные требования:

- адаптивность

- валидность

- супер-быстрая загрузка (до 2-х секунд)

- SEO-верстка

Предлагайте цены/сроки.

WordPress
10 лет назад
Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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