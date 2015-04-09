Переверстать сайт под WordPress

Нужен человек, который знает, как добиться оценки 90+ по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ и по http://gtmetrix.com/.

Сайт, который нужно скопировать: http:// g.ua/k9VX (код должен заметно отличаться от оригинала)

Основные требования:

- адаптивность

- валидность

- супер-быстрая загрузка (до 2-х секунд)

- SEO-верстка

Предлагайте цены/сроки.