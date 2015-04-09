Верстка web-калькулятора

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки195 просмотров

задание на верстку web-калькулятора.

Требования.

Верстка - HTML5/CSS3.

Программирование - PHP.

Скрипты - минимум (js) или же вовсе без них.

Дизайн - все как на картинках (макетах).

Безопасность - должны быть учтены и реализованы принципы и методы защиты калькулятора от подмены информации. Исключить возможность подменять цифры и тексты на странице на протяжении всего процесса покупки.

Общая информация.

Калькулятор будет размещен на сайте и служит для пользователя:

- выбором тарифа

- расчетом итоговой стоимости

- оплатой покупки

- доставкой билета по эл.почте + смс + распечатка на сайте.

Итоговая стоимость и необходимые данные со страницы с калькулятором будут передаваться на страницу подтверждения заказа, далее на web-шлюз банка + формирование билета + отправка билета по почте и по смс.

Подробнее в тех задании.

HTMLJavaScriptPHP
10 лет назад
Low007
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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