Сверстать готовую анимацию по готовому ТЗ

Сверстать готовый 30 секундный флеш банер.

Дизайн весь есть (в векторе).

Посекундное тз есть.

Все сделать 1: 1 как на ролике (во вложении).

сроков особых нет, работы на пол дня.

- чем не устраивает то что есть?

- все устраивает, сам верстал в раковой программе и глючит при сведении в единый файл.