Сделать адаптивный дизайн

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Завершен4 заявки183 просмотра

Здравствуйте! Надо сделать адаптивный дизайн (шаблон Wordpress 2011 год). В интернете есть такой же шаблон, но уже адаптивный. Можно сравнить данные шаблоны и сделать поправки. Сайт посещаемый и поэтому важно ничего не трогать, добавить то что надо и все. Прошу оставить заявки адекватных исполнителей. Мне было бы удобно, если я мог видеть вашу работу удаленно, так как на сайте вносились очень много изменений за 4 года и не бы не хотелось, чтобы вы удалили случайно важный код. Оставляйте заявки и ваши цены или пишите в личку.

В новом шаблоне HTML 5, надо также подредактировать шаблон.

Спасибо за внимание)

HTMLWordPress
10 лет назад
useroff
38 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$40
1 день
Работа выполнена на +10 по 5ти бальной шкале. Человек дружит с программирование, у него есть девушка адекватность и просто хороший человек.
Александр классный заказчик. С ним быстро и приятно работать. Работали активно и сделали хороший проект. Оплата пришла своевременно. Буду работать дальше с Александром)

Заявки фрилансеров

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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