Здравствуйте! Надо сделать адаптивный дизайн (шаблон Wordpress 2011 год). В интернете есть такой же шаблон, но уже адаптивный. Можно сравнить данные шаблоны и сделать поправки. Сайт посещаемый и поэтому важно ничего не трогать, добавить то что надо и все. Прошу оставить заявки адекватных исполнителей. Мне было бы удобно, если я мог видеть вашу работу удаленно, так как на сайте вносились очень много изменений за 4 года и не бы не хотелось, чтобы вы удалили случайно важный код. Оставляйте заявки и ваши цены или пишите в личку.

В новом шаблоне HTML 5, надо также подредактировать шаблон.

Спасибо за внимание)