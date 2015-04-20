Доработка, настройка сайта на шаблоне WordPress (Украина)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок153 просмотра

Новый сайт dos-news.com (позиционируется как новостной, наполняется пока в тестовом режиме)

Требуются следующие доработки:

- в меню сайта должны выводится категории записей/постов, соответствующих названию меню (сейчас выводятся все записи, настройками в админке вопрос не решается )

- в записях/постах вложенные картинки (первая) обрезаны в размерах, при клике на неё картинка непропорциональна - необходимо устранить (изображения должны соответствовать оригиналу)

- то же самое в слайдере на главной странице

- настроить карту сайта в меню (стандартный код не работает)

- облако тэгов с прибавлением записей не обновляется

- если есть рекомендации по уменьшению веса главной страницы сайта ( сейчас около 1 Мб ) кроме типа "меньше картинок, без слайдера"

- прочие моменты и траблы которые выявятся в процессе доработки и которые действительно нужно устранить

Выберу исполнителя по бюджету, только из Украины, возможно выполнение только части из вышеперечисленного (если что-то трудоёмко)

WordPress
10 лет назад
dosnews
Юрий 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

chernushov88
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$50
5 дней
Положительный отзыв ( доработка сайта на шаблоне WordPress) Все мои хотелки по тех. заданию выполнены и качественно
Благодарю за работу. Очень понравилось работать с Юрием. Очень чётко поставил задачу. Дал предоплату а после окончания работы полностью всё оплатил. Постоянно был на связи, для того, что бы можно было корректировать процесс работы. Ещё раз Благодарю.

Заявки фрилансеров

chernushov88
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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