Необходима нарезка и верстка готового шаблона Верстка (обязательно): 1) главная 2) категории Новый дизайн уже готов. Верстка должна быть адаптивной, сайт должен идеально отображатся во всех основных браузерах. ...
Доработка, настройка сайта на шаблоне WordPress (Украина)
Новый сайт dos-news.com (позиционируется как новостной, наполняется пока в тестовом режиме)
Требуются следующие доработки:
- в меню сайта должны выводится категории записей/постов, соответствующих названию меню (сейчас выводятся все записи, настройками в админке вопрос не решается )
- в записях/постах вложенные картинки (первая) обрезаны в размерах, при клике на неё картинка непропорциональна - необходимо устранить (изображения должны соответствовать оригиналу)
- то же самое в слайдере на главной странице
- настроить карту сайта в меню (стандартный код не работает)
- облако тэгов с прибавлением записей не обновляется
- если есть рекомендации по уменьшению веса главной страницы сайта ( сейчас около 1 Мб ) кроме типа "меньше картинок, без слайдера"
- прочие моменты и траблы которые выявятся в процессе доработки и которые действительно нужно устранить
Выберу исполнителя по бюджету, только из Украины, возможно выполнение только части из вышеперечисленного (если что-то трудоёмко)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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