Доработка, настройка сайта на шаблоне WordPress (Украина)

Новый сайт dos-news.com (позиционируется как новостной, наполняется пока в тестовом режиме)

Требуются следующие доработки:

- в меню сайта должны выводится категории записей/постов, соответствующих названию меню (сейчас выводятся все записи, настройками в админке вопрос не решается )

- в записях/постах вложенные картинки (первая) обрезаны в размерах, при клике на неё картинка непропорциональна - необходимо устранить (изображения должны соответствовать оригиналу)

- то же самое в слайдере на главной странице

- настроить карту сайта в меню (стандартный код не работает)

- облако тэгов с прибавлением записей не обновляется

- если есть рекомендации по уменьшению веса главной страницы сайта ( сейчас около 1 Мб ) кроме типа "меньше картинок, без слайдера"

- прочие моменты и траблы которые выявятся в процессе доработки и которые действительно нужно устранить

Выберу исполнителя по бюджету, только из Украины, возможно выполнение только части из вышеперечисленного (если что-то трудоёмко)