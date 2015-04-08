Верстка HTML5/CSS3

Приветствую,коллеги.Нужно не торопясь

сверстать сайтик, адаптивно HTML5+CSS3.

Макеты в формате CDR предоставлю

исполнителю.

И так что мне надо сверстать и как именно,я

изобразила на схеме в ТЗ.

Тз смотрите по этой

ссылке:http://vk.cc/3EWWbY

Не надо браться за работу и писать сразу же

типа "Готов(а) взяться" не изучив ТЗ.

Мне нужен ответственный

исполнитель,понимающий что я хочу.