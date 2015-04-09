Требуется сверстать визитку. Макеты страниц в приложении. Будет еще страница - сотрудники. Контакты: стандартный функционал - телефоны и карта Срок начала работ ...
Сделать сайт адаптивным
Сайт должен корректно отображаться на всех видах устройств.
Мелкие правки (Слайдер, карусель)
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