Сделать сайт адаптивным

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка72 просмотра

Сайт должен корректно отображаться на всех видах устройств.

Мелкие правки (Слайдер, карусель)

10 лет назад
sergius777
Сергей 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

web-nikolya
Николай 
44 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$60
5 дней
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Заявки фрилансеров

web-nikolya
Николай 
44 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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