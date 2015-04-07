Сверстать визитку. Макет в приложении.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок212 просмотров

Требуется сверстать визитку.

Макеты страниц в приложении.

Будет еще страница - сотрудники.

Контакты: стандартный функционал - телефоны и карта

Срок начала работ - 9 апреля, срок окончания - 13 апреля.

Сайт должен быть на цмс

10 лет назад
v37
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
35 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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