Простой проект, каталог статей с картинками. Доступов нет к сайту исходнику. Озвучивайте сроки и суммы
Нужно сделать сайт
Парни... нужен сайт .... Я не богатЫй и бюджет у меня не очень всего 2 000 грн.... но выхода нет и обратился к вам за помощью.. ТЗ прикрепляю ... жду ваших предложений
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Есть готовая верстка блока "С этим читают"(похожие записи), нужно ее подключить к нужной рубрике и что бы я мог задавать вручную для каждой статьи похожие записи.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Интересует адаптивная верстка 7 страниц. Требования и примеры макетов во вложении.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно добавить адаптивность к сайту http://okonich.kiev.ua/ Сайт должен быть адаптивным под все устройства. Сайт написан на CMS Joomla. Жду Ваших предложений по стоимости и срокам. ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть несколько сайтов с несколькими разнообразными страницами (интернет-магазины), нужно фронтенд части переделать под адаптивный диз html5 (чтоб смотрелся корректно на большинстве браузеров и мобильных девайсах)HTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сверстать страницы в количестве 8 штук. Верстка - адаптивная, чтобы на мобильных устройствах контент "складывался" в стопку. Без особых изысков и наворотов. Довольно так типичный сайт. Срочно. От Вас- жду предложения по цене ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо сверстать лендинг по PSD макету. Кросбраузерность. Адаптивность не нужна. Превью - http://mcp.me/biqHTML-верстка22 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется верстка LP на wordpress Требования: 1. Валидно согласно http://validator.w3.org/ 2. Кросбраузерно 3. Основной код должен быть оформлен в виде страницы, во вкладке страницы.HTML-верстка17 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Требуется создание информационного сайта. Сайт должен быть реализован на CMS Modx последних версий. От вас функционал + верстка (дизайн предоставим). Один нюанс, на сайте должно быть реализовано ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Добрый день! Есть PSD исходник Лендинг Страницы - нужен хороший верстальщик. Требования: - Сложная верстка - Адаптация под все устройства - Паралакс - ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад