Необходимо сверстать лендинг по PSD макету. Кросбраузерность. Адаптивность не нужна. Превью - http://mcp.me/biq
Нужно переделать дизайн в адаптивный
Есть несколько сайтов с несколькими разнообразными страницами (интернет-магазины), нужно фронтенд части переделать под адаптивный диз html5 (чтоб смотрелся корректно на большинстве браузеров и мобильных девайсах)
Заявки фрилансеров
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