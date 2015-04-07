Нужна отрисовка и верстка простого мобильного дизайна.

- Дизайн предназначен только для мобильных устройств, поэтому минимум лишнего, максимум

функциональности (без логотипов, без рисованных кнопок, без jquery).

- картинки оформления вставлять через sprite-css

- приблизительно 10 страниц,

- ширина устройства от 320 до 1920 пикселов (от iphone3 до samsung galaxy s4), поэтому нужна

адаптивность на основе media query.

- в шапке только кнопка "меню" и название сайта (не надо логотипов или бэкграундов), шапка

небольшой высоты, т.к. всегда на виду.

- расположение крупных элементов только в один столбец.

- вместо таблиц использовать DIV, чтобы не влезающие ячейки переносились на следующую строку, (а

не происходило уменьшение шрифта или появление горизонтального скроллинга).

- ТЗ в процессе подготовки.

- срок примерно 3 дня с момента выдачи задания, что произойдет ориентировочно 8-10 апреля.