Требуется удалённый верстальщик. В основном под Joomla. Валидно, кроссбраузерно, под мобилы и планшеты в том числе. Набор компонентов и расширений почти всегда идентичен, что несколько убавляет геморройность. Понятно, что html5, css3, JQuery и вся такая ...
Правки HTML
Необходимо сделать правки, на сайте HTML
Сайт визитка, без системы управления.
Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас.
Заявки фрилансеров
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