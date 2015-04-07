Правки HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок220 просмотров

Необходимо сделать правки, на сайте HTML

Сайт визитка, без системы управления.

Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас.

HTML
10 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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