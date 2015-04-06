JS программирование - HTML 5 листалка (Адаптивная)

Необходимо сверстать аналагочкую "листалку" jpeg файлов

https://view.publitas.com/vse-kataloghi-metro/cleaning-1/page/1

То есть на страницу передаётся массив сссылок на Jpeg файлы (превью, основное, увеличенное) из них формируется похожая "листалка"

Из бокового меню реализовывать нужно только

"обзор страниц" (содержание) http://joxi.ru/vn2YXqnieZVem6

лупа http://joxi.ru/WKAxJWVCK1q0m8

Адаптивность заключается:

центральный слайдер с картинками всегда во весь экран

если пользователь зашел с тачскрин устройства ему сжатый вариант листалки

Будут предоставлены PSD макеты этой листалки в конкретном дизайне (всё аналогично, логотип сверху, а навигационное меню снизу)

Необходимо передать читабельный с комментариями HTML, CSS и JS код

Поддержка IE 9 и выше

Поддержка тачскрин устройств