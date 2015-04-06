Есть готовый дизайн в PSD. Необходимо его сверстать и посадить на Joomla, запустить. Сайт простейший – визитка продукта, текстовые страницы. Всё скину ...
JS программирование - HTML 5 листалка (Адаптивная)
Необходимо сверстать аналагочкую "листалку" jpeg файлов
https://view.publitas.com/vse-kataloghi-metro/cleaning-1/page/1
То есть на страницу передаётся массив сссылок на Jpeg файлы (превью, основное, увеличенное) из них формируется похожая "листалка"
Из бокового меню реализовывать нужно только
"обзор страниц" (содержание) http://joxi.ru/vn2YXqnieZVem6
лупа http://joxi.ru/WKAxJWVCK1q0m8
Адаптивность заключается:
центральный слайдер с картинками всегда во весь экран
если пользователь зашел с тачскрин устройства ему сжатый вариант листалки
Будут предоставлены PSD макеты этой листалки в конкретном дизайне (всё аналогично, логотип сверху, а навигационное меню снизу)
Необходимо передать читабельный с комментариями HTML, CSS и JS код
Поддержка IE 9 и выше
Поддержка тачскрин устройств
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