Есть работающий сайт paltoolga.ru , нужно сделать адаптивную верстку по основным правилам (влево и вниз). Просьба прикладывать свои цены и примеры работ. Хочу работать с понимающим человеком. Работал с ...
Нужно сверстать макет
Нужно сверстать макеты и т3 в приложение от вас сроки
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