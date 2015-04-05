Правки на сайте который сделан в HTML

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Закрыт10 заявок170 просмотров

Необходимо внести список правок, на сайте, который сделан в HTML, Есть подробное ТЗ, оставляйте заявки, кто готов приступить прямо сейчас. В заявках пожалуйста указывайте свой скайп. ТЗ покажу в скайпе, при общении

HTML
10 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров