Исправление ошибок в HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок165 просмотров

Проверка валидности html сайта и устранение ошибок. Портфолио аналогичных работ. Оплата киви.

HTML
10 лет назад
SI-IUREG
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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