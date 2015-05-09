Сверстать и установить на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок146 просмотров

Сверстать и установить готовый дизайн на Joomla.

diplomant-spb.ru

С сохранением базы.

Joomla
10 лет назад
kiref
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

web-start
Краснов 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$68
4 дня
Все сделано правильно. Рекомендую.
Работалось легко так как Кирилл всегда на связи, положительно влияет на процесс, оплата моментальная!

Заявки фрилансеров

web-start
Краснов 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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