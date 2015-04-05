Вставить социальные иконки на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка162 просмотра

Есть сайт по продаже услуг без CMS.

Есть идея: предлагать скидку на услугу за репост в социальную сеть. За каждую социальную сеть пользователь получает дополнительный процент к скидке. Чем больше репостов в разных социальных сетях, тем больше скидка.

Нужно сделать сегодня.

Прилагаю описание сценария работы :

http://hsto.org/getpro/freelansim/allfiles/3/34/34009/Блок_с_репостами.docx

Если не поняли задания в скайпе всё объясню .

От Вас стоимость и срок выполнения.

10 лет назад
dimaghost92
Дмитрий 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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