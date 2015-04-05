Необходимо сверстать большой макет по блокам. Срок - 14 дней. Бутстрап 3. Нужна хорошая адаптивность. Скриншоты макета в приложении (уменьшены с 1920). Правила и особенности верстки в приложении с примерами ...
Вставить социальные иконки на сайт
Есть сайт по продаже услуг без CMS.
Есть идея: предлагать скидку на услугу за репост в социальную сеть. За каждую социальную сеть пользователь получает дополнительный процент к скидке. Чем больше репостов в разных социальных сетях, тем больше скидка.
Нужно сделать сегодня.
Прилагаю описание сценария работы :
http://hsto.org/getpro/freelansim/allfiles/3/34/34009/Блок_с_репостами.docx
Если не поняли задания в скайпе всё объясню .
От Вас стоимость и срок выполнения.
Заявки фрилансеров
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