Вставить социальные иконки на сайт

Есть сайт по продаже услуг без CMS.

Есть идея: предлагать скидку на услугу за репост в социальную сеть. За каждую социальную сеть пользователь получает дополнительный процент к скидке. Чем больше репостов в разных социальных сетях, тем больше скидка.

Нужно сделать сегодня.

Прилагаю описание сценария работы :

http://hsto.org/getpro/freelansim/allfiles/3/34/34009/Блок_с_репостами.docx

Если не поняли задания в скайпе всё объясню .

От Вас стоимость и срок выполнения.