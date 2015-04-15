Необходимо на самописный CMS kohanaframework сделать чтобы урлы создавались по другому , сайчас так сайт/dumb_ways_to_die_2 а необходимо так: сайт/dumb_ways_to_die_2.html 2. сверстать на него шаблон по пдс ...
Верстка и натяжка
Добрый день!
Нужно сверстать несложный макет (одностраничник) и прикрепить к админке.
Задание и макет прикладываю.
Сразу прошу оценить сроки и возможность реализации!
В скайп стучаться не нужно) Я сам напишу исполнителю! Спасибо!
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