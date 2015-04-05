Сделать правки на сайте.

www.windowss10.ru

Внизу в [в подвале] продублировать меню, которое находится вверху.

Подвал: меню, текст. С шапки перенести «карту сайта» в подвал, а страницу «главная» убрать. Дублирующие ссылки в подвале закрыть от индексации, получается кроме «карты сайта».

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Убрать «subscribe feed», а на это место установить «поиск по сайту»

Названия статьи должны быть не кликабельны на главной странице и в записях. Шрифт H1 должен быть больше чем в подзаголовках.

В рубриках убрать надпись «Архив для Инструкции и советы», так же убрать «далее____комментариев» и в записях убрать «комментариев».

Закрыть от индексации социальные кнопки.

Логотип Windows 10 должен быть большой, но в коде что бы он не был H1(на скрине покажу размер), на главной странице логотип должен быть не кликабельный, в остальных случаях кликабелен.

На главной странице разместить рекламные блоки после заголовка страницы, как в записях.

H1 должен быть только один на странице.

Закрыть рекламу от индексации.

LiveInternet перенести из сайтбара в подвал.

Комментарии закрыть от индексации.

Убрать ссылку на рубрику в которой ты находишься.

В ссылке на рубрику убрать «category».

В рубрике разместить рекламу в начале страницы, как в записях.