Здравствуйте уважаемые специалисты. На сайте есть собственный самописный плагин написанный на PHP. Нужно привести вертску сайта в приличное состояние и наладить работу вывода страниц плагина. Все ...
Сделать правки на сайте.
Внизу в [в подвале] продублировать меню, которое находится вверху.
Подвал: меню, текст. С шапки перенести «карту сайта» в подвал, а страницу «главная» убрать. Дублирующие ссылки в подвале закрыть от индексации, получается кроме «карты сайта».
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Убрать «subscribe feed», а на это место установить «поиск по сайту»
Названия статьи должны быть не кликабельны на главной странице и в записях. Шрифт H1 должен быть больше чем в подзаголовках.
В рубриках убрать надпись «Архив для Инструкции и советы», так же убрать «далее____комментариев» и в записях убрать «комментариев».
Закрыть от индексации социальные кнопки.
Логотип Windows 10 должен быть большой, но в коде что бы он не был H1(на скрине покажу размер), на главной странице логотип должен быть не кликабельный, в остальных случаях кликабелен.
На главной странице разместить рекламные блоки после заголовка страницы, как в записях.
H1 должен быть только один на странице.
Закрыть рекламу от индексации.
LiveInternet перенести из сайтбара в подвал.
Комментарии закрыть от индексации.
Убрать ссылку на рубрику в которой ты находишься.
В ссылке на рубрику убрать «category».
В рубрике разместить рекламу в начале страницы, как в записях.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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