Исправить баг ИЕ 8

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки153 просмотра

Здравствуйте.

Ищу специалиста для исправления бага верстки в ИЕ 8.

Поехала карточка товара + картинка в подвале.

Сайт http://direct.adwbtob.ru/

Оплата в рублях через qiwi.

Пожалуйста указывайте в комментариях стоимость в рублях. Если есть вопросы, задавайте в ЛС.

Приятного дня.

10 лет назад
vebmister
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$3
1 день
Отличный исполнитель. Мастер своего дела. Буду обращаться еще
Отличный заказчик, рекомендую.

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maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад

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